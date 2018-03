LeBron James quebra recorde de Michael Jordan e o Cavaliers vence novamente

CLEVELAND - LeBron James tornou-se, na noite de sexta-feira, 30, o recordista de jogos seguidos (867) fazendo pelo menos dez pontos, durante a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o New Orleans Pelicans, por 107 a 102, na Quicken Loans Arena, pela temporada 2017-2018 da NBA, ultrapassando Michael Jordan.

Após a quebra da marca, LeBron, que terminou o confronto como cestinha fazendo 27 pontos, além de 11 assistências e nove rebotes, recebeu a bola e foi ovacionado pelos torcedores.

Pelo lado dos Pelicans, Jrue Holiday foi o principal nome da equipe, com 25 pontos.

O Houston Rockets, com outra boa atuação de James Harden, derrotou o Phoenix Suns, no Toyota Center, pelo placar de 104 a 103, conseguindo sua 11ª vitória consecutiva.

Harden foi o cestinha e ficou perto de um triplo-duplo, fazendo 28 pontos, dez assistências e oito rebotes. Mas a cesta decisiva para os Rockets foi feita por Gerald Green, que acertou um arremesso de três no final do jogo. Nos Suns, o destaque foi para Josh Jackson, com 27 pontos.

Quarto colocado da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers não teve dificuldades para vencer o Atlanta Hawks, na Philips Arena, por 101 a 91.

O cestinha foi Ersan Ilyasova, dos Sixers, fazendo um duplo-duplo com 21 pontos e 16 rebotes. Seu companheiro Ben Simmons conseguiu um triplo-duplo, com 13 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Já nos Hawks, Damion Lee marcou 20 pontos.

Em um confronto decidido na prorrogação, o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder, na Chesapeake Energy Arena, por 126 a 125.

Paul Millsap, dos Nuggets, foi o cestinha com 36 pontos. Pelo lado do Thunder, Russell Westbrook ficou perto de um triplo-duplo, com 33 pontos, 13 assistências e nove rebotes.

O brasileiro Cristiano Felício teve boa atuação na vitória do Chicago Bulls sobre o Orlando Magic, no Amway Center, pelo placar de 90 a 82.

O pivô que começou como titular e ficou 27min19 em quadra, esteve perto de um duplo-duplo, fazendo oito pontos e 16 rebotes, além de uma assistência para os Bulls. O cestinha foi Aaron Gordon, do Magic, com 18 pontos.

O Minnesota Timberwolves enfrentou o Dallas Mavericks, no American Airlines Center, e venceu o duelo por 93 a 92.

O destaque da partida foi o veterano Jamal Crawford, de 38 anos, com 24 pontos, sendo o cestinha. Nos Mavs, Harrison Barnes marcou 19 pontos.

O Utah Jazz recebeu o Memphis Grizzlies, na Vivint Smart Home Arena, e conseguiu a vitória pelo placar de 107 a 97.

Donovan Mitchell e Dante Exum foram os destaques do Jazz, com 22 e 21 pontos, respectivamente. O cestinha foi Marc Gasol, dos Grizzlies, com 28 pontos.

O Milwaukee Bucks visitou o Los Angeles Lakers, no Staples Center, e derrotou os anfitriões, na prorrogação, por 124 a 122.

O cestinha foi Eric Bledsoe, dos Bucks, com 39 pontos. Pelo lado dos Lakers, Kyle Kuzma conseguiu um duplo-duplo, com 27 pontos e 12 rebotes.

No Moda Center, o Portland Trail Blazers recebeu o Los Angeles Clippers e venceu o confronto por 105 a 96.

O destaque dos Blazers foi Jusuf Nurkic, fazendo um duplo-duplo, com 21 pontos e 12 rebotes. Já o cestinha foi Lou Williams, dos Clippers, com 23 pontos. /EFE