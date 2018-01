LeBron James realiza outra exibição de gala na NBA Na noite de segunda-feira, o ala LeBron James comemorou o prêmio de Jogador da Semana da NBA com outra brilhante atuação individual. Nos três períodos em que permaneceu na quadra, James fez 30 pontos, pegou seis rebotes, deu seis assistências e roubou cinco bolas, na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Charlotte Bobcats, por 103 a 91, em Charlotte. Foi a sexta vitória consecutiva da equipe de Cleveland, que se consolidou em segundo lugar na Divisão Central, com 26 vitórias e 17 derrotas. Outros resultados: Atlanta Hawks 120 x 101 New York Knicks Miami Heat 118 x 114 Los Angeles Clippers New Orleans Hornets 94 x 93 Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 110 x 85 Boston Celtics Memphis Grizzlies 86 x 77 Houston Rockets Utah Jazz 70 x 79 San Antonio Spurs Seattle Supersonics 111 x 116 Portland Trail Blazers