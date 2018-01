LeBron James troca universidade pela NBA A revelação do basquete colegial norte-americano, LeBron James, anunciou nesta sexta-feira que participará do Draft da NBA para a temporada 2003/2004, que será relizado mês que vem, deixando de participar do Torneio Universitário. A decisão do ala de 18 anos e 2,03m coincide com a escolha de Carmelo Anthony, destaque do último campeonato universitário e que também irá adiantar sua profissionalização. "Vejo o futuro como um desafio", disse LeBron. "Gosto de desafios e sei que cada uma das equipes vai querer me contratar", emendou, sem modéstia. Os times que mais têm chances de contar com o fenômeno na próxima temporada são Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets.