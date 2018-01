LeBron marca 39 pontos, e Cavaliers supera Bulls na NBA O Cleveland Cavaliers, time do ala brasileiro Varejão, segue com tudo rumo aos playoffs da NBA ao derrotar na noite de sábado o Chicago Bulls por 112 a 108, fora de casa, no Ginásio United Center. O destaque do confronto foi o ala LeBron James, que marcou 39 pontos para os visitantes. Com o resultado, a equipe dirigida pelo treinador Mike Brown ocupa a segunda colocação da Conferência Leste somando 44 vitórias e 29 derrotas. A liderança está com o Detroit Pistons, que possui dois triunfos a mais. Já o Chicago é o quinto colocado (43 e 31), na zona de classificação para as finais da liga norte-americana de basquete. Atuando como reserva, Varejão esteve em quadra por quase 32 minutos e se destacou nos rebotes, pegando nove (seis defensivos e três ofensivos). Ele também marcou cinco pontos. Já LeBron acumulou 39 pontos e deu nove assistências. Pelo lado dos Bulls, o melhor na partida foi o armador Ben Gordon, com 37 pontos. Kirk Hinrich conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao fazer 22 pontos e capturar 11 rebotes. Já o Los Angeles Clippers ficou mais perto dos playoffs ao superar o Portland Trail Blazers por 99 a 86, no Ginásio Rose Garden, em Portland. O Clippers conseguiu sua segunda vitória seguida e continua no sétimo lugar da Conferência Oeste, empatado com o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê. O destaque dos visitantes ficou com o ala-armador Cuttino Mobley, com 25 pontos, enquanto o ala Elton Brand colaborou com 21. Brandon Roy foi o cestinha dos Blazers, com 23 pontos, enquanto o reserva Raef Lafrentz marcou outros 15. Confira os demais resultados da rodada: New Jersey Nets 86 x 82 Philadelphia Sixers New Orleans Hornets 103 x 94 New York Knicks