LeBron marca 44 pontos e leva Cavaliers à vitória LeBron James liderou o Cleveland Cavaliers na vitória sobre o Phoenix Suns por 113 a 106, neste domingo, em mais uma rodada da NBA. Em jornada inspirada, LeBron anotou 44 pontos, 32 deles no segundo tempo. Com isso, o Cleveland conquistou sua quinta vitória consecutiva. Em noite de Dwyane Wade e Shaquille O´Neal, o Miami Heat passou pelo Houston Rockets por 101 a 95, no Texas. Wade anotou 32 pontos e O´Neal, 24. Pelo Houston, Tracy McGrady fez grande partida, marcando 37 pontos e pegando 12 rebotes. Em Milwaukee, o Bucks venceu o Boston Celtics por 83 a 79, graças à excelente atuação de Michael Redd, que marcou 21 pontos, 15 deles no último quarto. Mesmo jogando desfalcado de seu melhor jogador - Allen Iverson, contundido -, o Philadelphia 76ers derrotou o Orlando Magic por 89 a 81. Os destaques foram Chris Webber, com 18 pontos, e John Salmons, com 17. Em Auburn Hills, o ala Rasheed Wallace anotou 24 pontos e liderou o Pistons em sua 11ª vitória consecutiva ao bater o Los Angeles Lakers por 102 a 93. Nem a bela atuação de Kobe Bryant, que marcou 39 pontos, impediu a 37ª vitória do Detroit, que não perde desde o dia 7 de janeiro. Fechando a rodada deste domingo, no duelo das equipes com as piores defesas da liga, o Toronto Raptors derrotou, na prorrogação, o Sacramento Kings por apertados 124 a 123. Jalen Rose garantiu a vitória com um arremesso certeiro a 0.4 segundos do final.