LeBron ofusca homenagem a Paul Pierce e Cavaliers bate Celtics

O Cleveland Cavaliers estragou a festa montada pelo Boston Celtics em homenagem a Paul Pierce - após a partida, a franquia aposentou a camisa 34 do jogador. O time de LeBron James não tomou conhecimento dos donos da casa e venceu por 121 a 99.

Foi o primeiro jogo do novo elenco do Cleveland, que se desfez de seis jogadores e trouxe quatro reforços. LeBron James, no entanto, foi o destaque e ficou próximo de um "triple double", com 24 pontos, 10 assistências e oito rebotes.

Das novas contratações, destaque para Jordan Clarkson, que veio do Los Angeles Lakers, e anotou 17 pontos, e para Rodney Hood, ex-Utah Jazz, que marcou 15. Pelo lado do Boston, destaque para Terry Rozier, com 21 pontos e nove rebotes, e Kyrie Irving, que anotou 18.

O resultado mostra que o Cleveland de fato está reagindo na tabela, enquanto o Boston está em péssimo momento. Depois de liderar os três primeiros meses, o time de Kyrie Irving perdeu três dos últimos quatro jogos, e agora aparece em segundo lugar da Conferência Leste, atrás do Toronto Raptors, com 40 vitórias e 18 derrotas. A equipe de Lebron aparece em terceiro, com 33 vitórias e 22 derrotas.

ROCKETS MANTÉM EMBALO

James Harden e Chris Paul comandaram a vitória do Houston Rockets sobre o Dallas Mavericks, em casa, por 104 a 97. Foi o oitavo triunfo seguido da equipe, que está na cola do Golden State Warriors pela liderança da Conferência Oeste. O Houston tem 42 vitórias e 13 derrotas, contra 43 vitórias e 13 derrotas dos Warriors.

Harden foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Ainda deu cinco assistências e seis rebotes. Chris Paul anotou 25 pontos, com nove assistências e oito rebotes. Os Rockets ainda contaram com um double double do pivô Clint Capela, com 16 pontos e 11 rebotes. O brasileiro Nenê somou sete pontos. Nos Mavericks,destaque para o Yogi Ferrell com 20 pontos.

HAWKS SURPREENDE

O Atlanta Hawks derrotou o Detroit Pistons por 118 a 115 em noite inspirada do armador alemão Dennis Schroder, que marcou 23 pontos. Outro destaque da partida foi Dewayne Dedmon, com um "double double" de 20 pontos e 13 rebotes. Nos Pistons, Andre Drummond foi o destaque com 25 pontos e 15 rebotes.

O resultado, no entanto, mantém o Hawks na lanterna da Conferência Leste, com 18 vitórias e 39 derrotas. O Detroit é o nono colocado, com 27 vitórias e 28 derrotas.

Confira os resultados deste domingo:

Charlotte Hornets 103 x 123 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 118 x 115 Detroit Pistons

Boston Celtics 99 x 121 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 121 x 113 New York Knicks

Houston Rockets 104 x 97 Dallas Mavericks

Minessota Timberwolves 111 x 106 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 110 x 92 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 96 x 115 Utah Jazz

Confira os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Orlando Magic

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Phoenix Suns