LeBron volta a decidir e Cavaliers vencem oitava seguida na temporada

O grande elenco montado em Ohio finalmente começa a dar resultado. Na noite de terça-feira, com 35 pontos do astro LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu seu oitavo jogo seguido na NBA. E a vítima desta vez foi nada mais nada menos que o Toronto Raptors, líder da Conferência Leste, que perdeu por 105 a 101 em Cleveland.

Todas as três estrelas da franquia brilharam. LeBron com seus 35 pontos, Kyrie Irving com 10 assistências e Kevin Love com nove rebotes. Cada um dos três, além do reserva Dion Waiters, marcou pelo menos 10 pontos - foram 13 para Irving e 17 para Love. O brasileiro Anderson Varejão fez a parte dele, com oito pontos e seis rebotes.

Com oito triunfos seguidos, o Cleveland passou de uma campanha negativa para um desempenho de 13 vitórias e sete derrotas, no quarto lugar da Conferência Leste. Em primeiro, o Toronto Raptors tem 16-6.

Ex-time de LeBron, o Miami Heat também venceu na rodada de terça-feira à noite. Fora de casa, fez 103 a 97 no Phoenix Suns e respirou na tabela, chegando ao sétimo lugar no Leste. No último quarto, faltando pouco mais de três minutos para o fim do jogo, o Phoenix vencia por um ponto, mas Chris Bosh resolveu com sete pontos em sequência.

O ala foi o cestinha do jogo, com 34 pontos, em uma noite em que todos os titulares do Heat fizeram aos menos 10. Deng anotou 23 e Wade outros 16. Pelos Suns, destaque para Marcus Morris, com 25.

Outro astro a brilhar, mais uma vez, foi Kobe Bryant. O veterano mostrou que segue em grande forma decidindo a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Sacramento Kings por 98 a 95, em Los Angeles. Nos últimos 3min12s, marcou 11 pontos e deu a assistência para a outra cesta convertida por seu time. Os Lakers sairam da desvantagem de três pontos para a vitória.

No total foram 32 pontos de Bryant, o cestinha da temporada (média de 25,5 pontos por partida). Maior reboteiro do torneio, DeMarcus Cousins está machucado e desfalcou os Kings. Melhor para os Lakers, penúltimos no Oeste, com seis vitórias e 16 derrotas. O Sacramento é o nono.

A terça à noite também marcou o primeiro jogo de Kevin Durant em Oklahoma City na temporada. O astro, que perdeu as 17 primeiras partidas por lesão, fez 23 pontos, pegou nove rebotes e deu sete assistências na vitória do Thunder sobre o Milwaukee Bucks por 114 a 111. Russell Westbrook, porém, foi cestinha, com 28.

Em Salt Lake, Splitter foi mais uma vez desfalque para o San Antonio Spurs, que levou 100 a 96 do Utah Jazz, caindo para o sexto lugar do Oeste. Pela mesma conferência, o Memphis Grizzlies manteve a segunda colocação fazendo 114 a 105 no Dallas Mavericks, enquanto o Portland Trai Blazers segue em terceiro depois dos 98 a 96 sobre o Detroit Pistons.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 105 x 101 Toronto Raptors

Detroit Pistons 86 x 98 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 114 x 105 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 104 x 93 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 114 x 101 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 97 x 103 Miami Heat

Utah Jazz 100 x 96 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 98 x 95 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x New York Knicks

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Houston Rockets

Denver Nuggets x Miami Heat