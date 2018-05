LeBron volta, Cavaliers batem Pistons e reassumem ponta do Leste

O Cleveland Cavaliers contou com a volta de seu principal astro para vencer novamente na NBA e reassumir a liderança da Conferência Leste. Depois de ser poupado na derrota para o Indiana Pacers, LeBron James retornou na sexta-feira e foi decisivo no triunfo por 104 a 81 diante do Detroit Pistons, em casa.

Se sua ausência significou a segunda derrota na temporada, quarta-feira para o Pacers, o retorno de LeBron fez o Cavaliers chegar à décima vitória em 12 jogos na temporada. O Pistons, por sua vez, continua com campanha irregular, perdeu pela sétima vez em 13 jogos e é somente o sétimo da Conferência Leste.

Na sexta, o Cavaliers controlou o jogo e abriu 11 pontos de vantagem logo no primeiro quarto, para depois administrar. LeBron terminou com 21 pontos em 28 minutos em quadra. O cestinha, no entanto, foi Kyrie Irving, com 25 pontos, além de 11 assistências. Kevin Love ainda marcou mais 12, além de 13 rebotes. Pelo Pistons, somente um jogador chegou aos dois dígitos na pontuação: o reserva Jon Leuer, com 15.

A vitória fez o Cavaliers ultrapassar o Atlanta Hawks, que perdeu pela terceira vez na temporada ao cair diante do Charlotte Hornets em um equilibrado jogo, por 100 a 96, fora de casa. Foi o oitavo triunfo do Hornets, que está na cola do próprio Hawks, em terceiro do Leste, com oito triunfos em 11 jogos.

Depois de chegar ao último quarto em desvantagem, os donos da casa buscaram a virada nos minutos finais. O francês Nicolas Batum foi o destaque com 24 pontos e 10 rebotes, mas Cody Zeller (23 pontos) e Kemba Walker (21) também foram decisivos. Pelo Hawks, destaque para os 22 pontos de Paul Millsap, os 19 de Kent Bazemore e os 10 pontos e 18 rebotes de Dwight Howard.

Ainda pela Conferência Leste, o quarto colocado Toronto Raptors venceu pela oitava vez na sexta, mas teve muito trabalho. No Colorado, precisou de uma prorrogação para passar pelo Denver Nuggets por 113 a 111. O cestinha desta temporada da NBA, DeMar DeRozan, mais uma vez conduziu a equipe canadense, com 30 pontos. Lucas Bebê ficou de fora por "razões pessoais".

OESTE

Pelo Oeste, quem segue dominando é o Los Angeles Clippers. A equipe californiana se recuperou rapidamente da derrota para o Memphis Grizzlies e voltou a vencer na sexta, quando fez 121 a 115 no Sacramento Kings fora de casa. Foi a 11.ª vitória do time de melhor campanha da NBA, enquanto o Kings é somente o 12.º da conferência, com quatro.

Mais uma vez, o Clippers começou arrasador na sexta e abriu 14 pontos de vantagem logo no primeiro quarto, distância que manteve até o último período, em que foi pressionado, mas conseguiu a vitória. Os 29 pontos de Blake Griffin e os 26 de J.J. Redick foram fundamentais para o resultado. Mas o cestinha foi o pivô do Kings, DeMarcus Cousins, com 38 pontos, além de 13 rebotes.

No encalço do Clippers segue o Golden State Warriors, que não teve maiores dificuldades para derrotar o Boston Celtics por 104 a 88, fora de casa, e chegar à décima vitória na temporada. Klay Thompson, com 28 pontos, e Kevin Durant, com 23, além de 10 rebotes, conduziram a vitória. Com a mira descalibrada, Stephen Curry acertou somente sete dos 20 arremessos que tentou e terminou com 16 pontos. Anderson Varejão sequer foi relacionado para a partida.

A terceira colocação do Oeste é do San Antonio Spurs, que também venceu pela décima vez ao passar pelo Los Angeles Lakers por 116 a 107, mesmo fora de casa, graças aos 23 pontos de Kawhi Leonard e de LaMarcus Aldridge. Marcelinho Huertas mais uma vez não entrou em quadra por opção do técnico Luke Walton no Lakers.

A quarta posição é do Oklahoma City Thunder, que contou com mais uma grande exibição de Russell Westbrook para fazer 124 a 105 no Brooklyn Nets, em casa, e vencer a oitava na temporada. O armador anotou mais um "triple-double", com 30 pontos, 13 assistências e 11 rebotes.

Já o Phoenix Suns chegou à quarta vitória na temporada, em 13.º na conferência, ao atropelar o Indiana Pacers por 116 a 96, mesmo fora de casa. O brasileiro Leandrinho foi um dos destaques da equipe ao sair do banco para marcar 13 pontos nos 24 minutos em que atuou.

Confira os resultados da NBA na sexta-feira:

Charlotte Hornets 100 x 96 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 96 x 116 Phoenixs Suns

Cleveland Cavaliers 104 x 81 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 113 x 101 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 124 x 105 Brooklyn Nets

Boston Celtics 88 x 104 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 64 x 80 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 111 x 113 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 107 x 116 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 115 x 121 Los Angeles Clippers

Acompanhe as partidas deste sábado na NBA:

Houston Rockets x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Miami Heat

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls