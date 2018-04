Leila vai jogar no basquete espanhol A ala-pivô Leila Sobral acertou com o Celta, de Vigo, que disputa a primeira divisão do basquete feminino espanhol, anunciou, nesta segunda-feira, a diretoria do clube espanhol. Leila veio do São Paulo/Guaru, tem 1,87 metro e 30 anos. Formada no Pirelli, ela passou por equipes como Panathinaikos, da Grécia, Washington Mystics, da WNBA, e Santo André. A jogadora ficou três anos afastada do basquete devido a uma lesão sofrida nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, em 1999. Ela voltou à seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico do México, em 2003, no qual - mesmo sem ainda estar em sua condição física ideal - ajudou a equipe a garantir sua vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas. Jogando pela seleção brasileira, Leila ainda foi campeã mundial na Austrália, em 1994, e considerada jogadora revelação daquela competição, além de ter sido medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e tri-campeã sul-americana em 1993, 1995 e 1997.