Lesão afasta Anderson Varejão da NBA O ala brasileiro Anderson Varejão vai ficar de quatro a seis semanas afastado das quadras em razão de uma lesão no tornozelo, na partida em que o Cleveland Cavaliers perdeu para o Washington Wizards por 106 a 97, no domingo. Varejão tinha uma média de 4,4 pontos e 4,6 rebotes por jogo. A equipe também anunciou nesta quarta-feira que Dajuan Wagner, com uma inflamação no colo, está hospitalizado.