Lesão no joelho pode tirar Yao Ming do All-Star Game O pivô chinês Yao Ming pode ficar de fora do All-Star Game de 2007, que será disputado no dia 18 de fevereiro, em Las Vegas, por causa de uma lesão no joelho direito que vai tirá-lo de ação pelo menos nas próximas seis semanas, segundo os médicos de sua equipe, o Houston Rockets. Ele se contundiu no primeiro quarto da derrota do Houston para o Los Angeles Clippers por 98 a 93, dentro de casa, depois de ter a perna atingida pelo ala Tim Thomas, do Clippers, numa disputa de bola com Chuck Hayes, do Houston. Yao saiu da quadra gritando de dor e foi levado a um hospital, onde foi diagnosticada a lesão. Yao, de 26 anos e 2,26 metros, está em sua quinta temporada na NBA e vinha apresentando evolução e números acima de sua média, como 25,9 pontos por jogo (contra 18,2 de toda a carreira) e 9,4 rebotes por jogo (8,9 na carreira). Ele sempre esteve presente no All-Star Game, graças à maciça votação dos chineses, e liderava a parcial divulgada pela NBA na semana passada, com mais de 830 mil votos. É o terceiro problema físico sofrido pelo chinês em um ano. No fim de 2005, ele perdeu 21 jogos para ser operado por causa de uma infecção no pé, e em abril sofreu uma fratura no pé esquerdo que por pouco não prejudicou sua participação no Mundial do Japão - a China acabou em nono lugar, depois de ser eliminada pela Grécia nas oitavas-de-final, mas ele acabou como o cestinha na média, com 25,3 pontos por jogo.