Lesão tira Nenê da temporada da NBA O ala brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, está fora da temporada 2005/2006 da NBA, por causa da lesão que sofreu no joelho na partida contra o San Antonio Spurs, que abriu o torneio. As radiografias mostram que Nenê sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Também foi detectado um rompimento no ligamento médio colateral e ruptura do menisco lateral do mesmo joelho.