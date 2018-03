Lesão tira pivô Érika do Pré-Olímpico de basquete

A pivô Érika de Souza, que joga no Atlanta Dream, da WNBA (liga norte-americana de basquete), sofreu uma fratura por estresse na perna direita, e não jogará o Torneio Pré-Olímpico Mundial da Espanha, de 9 a 15 de junho. A lesão aconteceu na última terça-feira, na derrota do Atlanta para o Washington Mystics. Érika havia ficado 22 minutos em quadra e feito 12 pontos. Por causa da lesão, a jogadora ficará cerca de seis semanas afastada. Em seu lugar, o técnico Paulo Bassul convocou a pivô Graziane Coelho, que perdeu a final do Campeonato Húngaro na última quarta-feira, jogando pelo Mizo Pécs. Érika é o segundo desfalque da seleção. A armadora Adrianinha, que joga na Croácia foi dispensada por motivos pessoais. Jogando sem as atletas que atuam no exterior, o Brasil decide, nesta quinta-feira, o título sul-americano de basquete feminino, disputado no Equador, contra a Argentina. No dia 10 de junho, as brasileiras estréiam no Pré-Olímpico contra as Ilhas Fiji, pelo Grupo C da competição.