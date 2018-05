Lesionado, Yao Ming volta à China para acompanhar ex-time

O pivô chinês Yao Ming, do Houston Rockets, lesionado desde maio, retornou a Xangai, sua cidade natal, para tomar as rédeas do Shanghai Dashayu, a equipe onde começou sua carreira e que comprou em julho.

Yao teve uma fratura no pé esquerdo que o obrigou a perder toda a temporada da NBA. Ele ficará um mês em Xangai com a intenção de transformar seu antigo time em um dos melhores da liga chinesa, informou nesta sexta-feira a rede de televisão CFTV.

A estrela chinesa da NBA já fez algumas mudanças na estrutura da equipe ao comprá-la, como contratar um técnico americano e jogadores estrangeiros.

"Devemos ser pacientes com esta equipe porque temos que treinar muitos novatos, mas tenho confiança neste conjunto", declarou Yao Ming à CFTV.

O Shanghai Dashayu começou a dificuldades econômicas há quase um ano, quando perderam seu único patrocinador. Com isso, Yao Ming pagou 20 milhões de iuanes (US$ 2,9 milhões ou R$ 5,1 milhões) para comprar a equipe.

Yao Ming começou a jogar no Shanghai Dashayu em 1997 e chegou a ganhar a liga chinesa com eles em 2002 antes de ir para os Houston Rockets da NBA no mesmo ano.