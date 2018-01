Leste vence Jogo das Estrelas A equipe do Leste venceu a do Oeste por 125 a 115, na 54ª edição do Jogo das Estrelas da NBA, e interrompeu uma seqüência de três derrotas consecutivas. A vitória deixou a equipe do Leste com 33 triunfos contra 21 da do Oeste na história da série que marca o intervalo anual de meio da temporada, que este ano foi disputada no Pepsi Center de Denver. O armador Allen Iverson, do Philadelphia Sixers, com 15 pontos, dez assistências, cinco roubadas de bola e quatro rebotes foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP).