Lewis e Allen garantem vitória dos SuperSonics Rashard Lewis, com 27 pontos, e Ray Allen, com 24, foram os destaques na vitória, domingo à noite, dos SuperSonics de Seattle sobre o San Antônio Spurs, por 113 a 94, na temporada regular de NBA. Foi a segunda vitória dos SuperSonics no campeonato jogando em casa, depois da derrota na primeira partida, por 30 pontos de diferença, para os Clippers em Los Angeles na semana passada. O jogo quebrou uma série de sete derrotas da equipe de Seattle para o San Antônio, que vinha desde 2002. Nos outros jogos de domingo, o Toronto Raptors, do pivô brasileiro Rafael Baby ? que não jogou ? derrotou o Portland Trail Blazers por 101 a 97, e o Los Angeles Lakers venceu Atlanta por 106 a 90.