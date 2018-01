Líbano esquece a guerra e estréia com vitória emocionante A seleção masculina de basquete do Líbano estreou no Mundial do Japão com uma emocionante vitória por 82 a 72 sobre a Venezuela, tradicional equipe no cenário mundial. Os jogadores libaneses, que deixaram para trás um país em guerra e tiveram de fugir de ônibus para treinar quando começaram os bombardeios israelenses, mostraram uma grande capacidade ofensiva. O grande destaque do time foi o ala-armador el-Khatib, com 35 pontos. O libanês é considerado um jogador com potencial para atuar na NBA. Aproveitando o nervosismo dos venezuelanos, os libaneses dominaram os rebotes e, com isso, foram aos poucos tomando conta do jogo. Os últimos 10 minutos foram eletrizantes. Faltando um minuto e meio, o Líbano abriu uma vantagem de sete pontos e garantiu a vitória.