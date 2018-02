Líder Cleveland perde na NBA Um ataque eficiente e uma defesa sólida foram suficientes para o Detroit Pistons derrotar o Cleveland Cavaliers, por 81 a 69, na rodada de ontem da NBA. Richard Hamilton, com 21 pontos, comandou a segunda vitória consecutiva da equipe dirigida pelo veterano técnico Larry Brown. O ala Anderson Varejão fez seis pontos nos 16 minutos em que esteve na quadra. Apesar do resultado negativo, o Cleveland ainda lidera a Divisão Central, com 14 vitórias e 9 derrotas. Os outros resultados foram: Chicago Bulls 85, Milwaukee Bucks 77; Sacramento Kings 99, Los Angeles Lakers 115.