Líder Conti/Assis recebe o Limeira Líder invicto, a equipe Conti/Assis recebe o Winner/Limeira, quarto colocado do Grupo B do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, nesta quinta-feira, às 20h30. O time da casa, comandado pelo técnico Marco Antonio Aga, chega embalado pela conquista do título dos Jogos Abertos do Interior, que estão sendo realizados em Botucatu. A equipe de Limeira, dirigida pelo técnico Luiz Zannon, vem de quatro resultados positivos. No outro confronto, São Bernardo ? que está na lanterna do torneio, com 13 derrotas em 13 jogos ? vai a Piracicaba enfrentar o XV/Da Barra, sétimo colocado.