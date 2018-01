Líder Pitágoras/Minas ganha mais uma O Pitágoras/Minas é líder do Campeonato Nacional de basquete masculino após conquistar mais uma vitória: 76 a 72 sobre o lanterna Ulbra/Torres, nesta terça-feira à noite, na casa do adversário. Como somou sua sexta vitória, passou o Unitri/Uberlândia (que tem cinco), mas a vantagem só existe porque o time mineiro tem dois jogos a mais (16 a 14). Além deste jogo, foi disputado o clássico do interior, com vitória de Franca por 96 a 92 sobre o Winner/Limeira. Com este resultado, os times ocupam respectivamente as 7.ª e 12.ª posições na classificação. E, completando a rodada desta terça-feira, o COC/Ribeirão Preto (3.º) ganhou do Londrina/Tim (10.º) por 98 a 88, na casa do adversário.