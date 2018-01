Líder Telemar perde para o São José O Telemar, líder do Nacional masculino de basquete, foi surpreendido nesta sexta-feira pelo São José dos Pinhais/Keltek e perdeu a partida por 103 a 94, no jogo que foi disputado em São José dos Pinhais (PR). Mesmo com essa derrota o time do Rio segue na liderança, com 88% de aproveitamento (22 vitórias e três derrotas). Os outros resultados da sexta-feira foram: Joinville/FME 62 x 77 Universo/BRB, em Joinville (SC); Winner/Limeira 111 x 81 Corinthians/UMC, em Limeira (SP); e Pitágoras/Minas Tênis 80 x 83 Paulistano/Dix Amico, em Belo Horizonte (MG).