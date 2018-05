Liderado por trio de astros, Warriors arrasa Pacers; Clippers vence e segue líder

Liderado por boas atuações do trio de astros formado por Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant, o Golden State Warriors arrasou o Indiana Pacers por 120 a 83, fora de casa, na rodada desta segunda-feira à noite da NBA.

O resultado conquistado em Indianápolis levou os atuais vice-campeões da liga de basquete dos Estados Unidos a contabilizarem 12 vitórias em 14 partidas na temporada regular, retrospecto que deixa a equipe de Oakland na vice-liderança da Conferência Oeste, apenas atrás do líder isolado Los Angeles Clippers, que passou a somar 13 triunfos em 15 jogos ao derrotar o Toronto Raptors por 123 a 115, em casa, em outro jogo da rodada desta segunda.

Para despachar o Indiana Pacers com tranquilidade, o Warriors teve Thompson como cestinha da partida, com 25 pontos, enquanto Curry veio logo atrás, com 22. Para completar, os visitantes contaram com Kevin Durant conquistando um "double-double" de 14 pontos e 11 rebotes, sendo que Draymond Green também esteve muito próximo de garantir dois dígitos em dois fundamentos ao fazer dez pontos e apanhar nove rebotes.

Curry, por sua vez, protagonizou o lance mais espetacular da partida. Em rápida saída de bola no finalzinho do segundo quarto, ele arriscou um arremesso de muito longe, a um passo do garrafão de sua equipe, e acertou a cesta de forma incrível. Porém, o cronômetro já estava zerado e consequentemente os três pontos não valeram, mas ele foi aplaudido pela torcida. O astro ainda ajudaria a sua equipe no jogo com um total de seis rebotes e seis assistências.

Pelo lado do Pacers, o principal destaque foi Rodney Stuckey, com 21 pontos no confronto no qual o brasileiro Anderson Varejão não foi utilizado pelo Warriors em mais uma partida desta temporada.

Apesar da derrota, a equipe de Indianápolis seguiu na zona de classificação para os playoffs da NBA, agora com oito derrotas em 15 partidas, retrospecto que a deixa na sétima posição da Conferência Leste.

CLIPPERS

Já na vitória do Clippers, destaque para as atuações decisivas de Chris Paul e Blake Griffin, ambos com 26 pontos no duelo com o Raptors, sendo que o primeiro deles ainda contabilizou um "double-double" ao fazer 12 assistências.

Já pelo lado do time canadense, quinto colocado da Conferência Leste, agora com seis derrotas em 14 partidas, Kyle Lowry brilhou como cestinha da partida ao marcar 27 pontos no Staples Center, em Los Angeles, onde DeMar DeRozan ainda somou 25 pontos pelos visitantes.

A boa atuação da dupla, porém, não foi insuficiente para frear a sensação Clippers, que, além de Paul e Griffin, ainda teve o pivô DeAndre Jordan anotando um "double-double" de 17 pontos e 15 rebotes, assim como contou com outros 20 pontos de J.J. Redick.

O brasileiro Lucas Bebê, por sua vez, entrou na equipe do Raptors no decorrer do confronto, no qual atuou por 13 minutos e fez apenas um ponto.

NENÊ VENCE OUTRA

Em outro duelo da rodada desta segunda-feira, o Houston Rockets superou o Detroit Pistons por 99 a 96, fora de casa, e se garantiu no quinto lugar da Conferência Oeste, agora com nove vitórias em 14 partidas.

O brasileiro Nenê, que entrou durante o confronto e atuou por 13 minutos, ajudou o Rockets com quatro pontos, sete rebotes e uma assistência. Foi um bom coadjuvante da equipe que mais uma vez foi impulsionada por uma grande atuação de James Harden, cestinha do jogo com 28 pontos, além de ter dado 11 assistências e apanhado oito rebotes.

Já o Pistons, 11º do Leste, amargou a sua sexta derrota em 15 jogos, sendo que neste último teve como principal nome Kentavious Caldwell-Pope, com 26 pontos.

SPURS VENCE A 6ª SEGUIDA

Também pela rodada desta segunda-feira, o San Antonio Spurs confirmou favoritismo em casa ao bater o Dallas Mavericks por 96 a 91, passando assim a contabilizar 11 vitórias e três derrotas no terceiro lugar da Conferência Oeste.

Foi a sexta vitória seguida do time de San Antonio, que foi liderado por Kawhi Leonard marcando 24 pontos e apanhando nove rebotes. Pelo lado do Mavericks, destaque para a boa atuação de Seth Curry, que fez 23 pontos e foi o segundo maior cestinha do duelo.

Porém, o bom desempenho do irmão do astro Stephen Curry não impediu que o time do Texas amargasse a sua 11ª derrota em 13 partidas, retrospecto que o deixa na lanterna da Conferência Oeste, assim como na última posição geral.

Lanterna do Leste, o Philadelphia 76ers conquistou a sua quarta vitória em 14 jogos ao bater o Miami Heat por 101 a 94, em casa, em outro jogo da rodada desta segunda.

GREGO FAZ 'TRIPLE-DOUBLE'

O grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foi outro nome que brilhou na rodada desta segunda-feira da NBA. Ele conseguiu fazer um "triple-double" de 21 pontos, dez rebotes e dez assistências e foi decisivo para fazer o Milwaukee Bucks bater o Orlando Magic por 93 a 89, em casa.

Com o triunfo, o time subiu para o 12º lugar do Oeste, com quatro vitórias em 13 jogos, enquanto a equipe da Flórida, que teve Serge Ibaka marcando 21 pontos, é a décima colocada do Leste, agora com oito derrotas em 14 partidas.

Acompanhe os resultados da rodada desta segunda-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 101 x 94 Miami Heat

Washington Wizards 106 x 101 Phoenix Suns

Charlotte Hornets 90 x 105 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 83 x 120 Golden State Warriors

Detroit Pistons 96 x 99 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 93 x 89 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 93 x 99 Boston Celtics

San Antonio Spurs 96 x 91 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 123 x 115 Toronto Raptors

Confira os jogos da rodada desta terça-feira:

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder