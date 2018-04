Líderes do Leste, Heat e Knicks caem na rodada da NBA

PORTLAND - Líder e vice-líder da Conferência Leste, respectivamente, Miami Heat e New York Knicks foram derrotados na rodada da última quinta-feira da NBA. Atuando fora de casa, o Heat foi surpreendido pelo Portland Trail Blazes e caiu por 92 a 90. Já o Knicks perdeu para o terceiro colocado do Leste, Indiana Pacers, por 81 a 76, também na casa do adversário.

Esta foi a terceira derrota nos últimos quatro jogos do Heat, que até dominou boa parte do confronto e chegou a abrir 13 pontos no intervalo. No último período, no entanto, o Blazers encostou e, com duas bolas de três pontos de Wesley Matthews no último minuto, assumiu a ponta. Mario Chalmers ainda teve a chance da virada com uma bola de três no último segundo, mas, sozinho, errou.

Matthews contribuiu para a vitória com 18 pontos, mas foi coadjuvante de LaMarcus Aldridge, que anotou um "double-double" com 20 pontos e 15 assistências, e Nicolas Batum, autor de 28 pontos. O cestinha do confronto, no entanto, foi Chris Bosh, do Heat, com 29 pontos. LeBron James não pontuou como de costume, mas quase conseguiu um "triple-double", marcando 15 pontos, 10 rebotes e nove assistências.

Em Indianápolis, o Knicks sentiu a falta de Carmelo Anthony, suspenso por uma partida por perder a cabeça com Kevin Garnett em confronto com o Celtics. Com péssima atuação no último período, o time nova-iorquino foi facilmente batido pelo Pacers, que contou novamente com grande atuação de Paul George, autor de um "double-double", com 24 pontos e 11 rebotes. O cestinha, no entanto, foi J.R. Smith, que saiu do banco para marcar 25 pontos.

No outro jogo da rodada, o Sacramento Kings chegou a abrir 17 pontos de vantagem sobre o Dallas Mavericks no terceiro quarto, mas permitiu a reação e perdeu por 117 a 112, na prorrogação. Com os rumores de que a franquia está sendo vendida e será realocada em Seattle, os torcedores do Kings que estiveram presentes no ginásio pediram a permanência da equipe.

No último minuto do tempo normal, o Mavericks conseguiu abrir cinco pontos, mas viu John Salmons e Isaiah Thomas acertarem bolas de três para igualar o placar. Na prorrogação, no entanto, o time texano conseguiu a vitória, graças aos 24 pontos e 10 rebotes de O.J. Mayo e aos 23 pontos de Vince Carter. O cestinha, no entanto, foi DeMarcus Cousins, autor de 29 pontos.

Confira as partidas desta sexta-feira na NBA:

