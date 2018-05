Líderes, Heat e Spurs são derrotados na rodada da NBA

MIAMI - Fato pouco comum nesta temporada da NBA, San Antonio Spurs e Miami Heat foram derrotados na rodada de terça-feira. Depois da pausa da liga na segunda para a final do campeonato universitário norte-americano, a NCAA, as equipes voltaram à quadra. Em casa, o Heat foi derrotado pelo Brooklyn Nets por 88 a 87. Já o Spurs caiu fora de casa diante do Minnesota Timberwolves, por 110 a 91.

Melhor equipe do Leste, com 53 vitórias, o Heat foi "varrido" pelo Nets na temporada. Foi a quarta vitória do time nova-iorquino em quatro partidas entre eles. Joe Johnson foi o destaque da equipe, com 19 pontos, mas o cestinha saiu do lado perdedor: LeBron James, com 29 pontos e 10 rebotes.

Mas LeBron falhou no momento decisivo. Quando o Nets liderava por um ponto, o astro teve a chance de dar a vitória ao Heat, mas não contava com a ação de um calouro adversário. Em seu primeiro ano na liga, Mason Plumlee deu um toco em LeBron a dois segundos para o fim, quando o ala tentava a enterrada, e garantiu a vitória de sua equipe.

Já o San Antonio Spurs, melhor time do Oeste, com 60 vitórias, sequer ameaçou o Minnesota Timberwolves. A equipe da casa abriu 20 pontos logo no primeiro tempo e apenas conduziu a vitória na etapa final. Ricky Rubio (23 pontos), Gorgui Dieng (12 pontos e 15 rebotes) e Kevin Love (19 pontos e 12 rebotes) foram os destaques do triunfo. Pelo Spurs, que não teve Tony Parker, Cory Joseph e Boris Diaw foram os cestinhas, com 13 pontos.

Segunda melhor campanha da NBA, Oklahoma City Thunder, vice-líder do Oeste, atropelou o Sacramento Kings por 107 a 92, mas viu Kevin Durant encerrar sua sequência que já chegava a 41 partidas com pelo menos 25 pontos, ao marcar 23 na terça. Caron Butler deixou o banco para contribuir também com 23. Pelo Kings, Demarcus Cousins e Travis Outlaw, com 24 pontos cada, foram os melhores em quadra.

Em Los Angeles, Lakers e Houston Rockets fizeram um jogo extremamente aberto, que terminou com vitória dos texanos por 145 a 130. Sem Dwight Howard, machucado, James Harden tomou conta do jogo com 33 pontos e 12 assistências. Pelo Lakers, destaque para os 32 pontos do reserva Nick Young.

Nas outras duas partidas da noite, o Dallas Mavericks se aproximou da vaga nos playoffs do Oeste ao bater o Utah Jazz por 95 a 83, mesmo fora de casa, com 21 pontos de Dirk Nowitzki. Já o Atlanta Hawks perdeu para o Detroit Pistons, por 102 a 95, e vê o New York Knicks se aproximando na briga pela oitava vaga do Leste. O destaque do jogo foi Rodney Stuckey, com 29 pontos.

