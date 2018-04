Líderes, Warriors e Raptors se reencontram com a vitória na NBA

Estadão Conteúdo 28 Dezembro 2014 | 10h00

Se havia sido derrotado pelo Chicago Bulls na segunda, o Raptors aproveitou os quatro dias de descanso para voltar bem diferente diante do Clippers. Mesmo contra um dos melhores times do Oeste, impôs seu jogo e garantiu o triunfo com uma arrancada no último quarto.

O armador Kyle Lowry mais uma vez foi o destaque, com 25 pontos e sete assistências, mas contou com a grande contribuição de Jonas Valanciunas, autor de um "double-double": 22 pontos e 11 rebotes. Pelo Clippers, os melhores em quadra foram J.J. Redick (23 pontos), Blake Griffin (22) e Jamal Crawford (20).

Já o Warriors se aproveitou do fator casa para se recuperar das duas derrotas em Los Angeles, para Lakers e Clippers. Contando mais uma vez com dia inspirado nos arremessos de longe - foram 11 bolas de três -, a equipe chegou a abrir 22 pontos no fim do terceiro quarto e a diferença só caiu quando os reservas foram a quadra.

Como tem se tornado costume em Oakland, o destaque ficou por conta da dupla Stephen Curry e Klay Thompson. Curry foi o cestinha da noite com 25 pontos, enquanto Thompson veio logo atrás, com 21. Cada um deles acertou quatro bolas de três. Pelo Timberwolves, destaque para os 17 pontos de Thaddeus Young.

Se o Raptors lidera no Leste, o segundo e o terceiro da conferência também entraram em quadra no sábado. O vice-líder Atlanta Hawks se recuperou da derrota de sexta-feira para o Milwaukee Bucks, em casa, para vencer o mesmo adversário, desta vez fora de casa, por 90 a 85, graças aos 25 pontos e sete assistências de Jeff Teague.

Já o Washington Wizards derrotou o Boston Celtics por 101 a 88, em casa, com 18 pontos do reserva Kris Humphries e 17 de Paul Pierce. O brasileiro Nenê, apagado, anotou somente quatro pontos e cinco rebotes nos 20 minutos em que esteve em quadra. Pelo Celtics, destaque para os 23 pontos de Jeff Green.

Na quarta posição do Leste aparece o Chicago Bulls, que também venceu no sábado. Em casa, a equipe superou a grande atuação de Anthony Davis, autor de 29 pontos, 11 rebotes e seis tocos, para derrotar o New Orleans Pelicans por 107 a 100. Jimmy Butler mais uma vez foi o nome do triunfo, graças a seus 33 pontos.

Voltando para o Oeste, o Memphis Grizzlies se reabilitou da derrota para o Houston Rockets e passou pelo Miami Heat por 103 a 95, mesmo atuando fora de casa. O quarto colocado da conferência contou com dias inspirados do armador Mike Conley (24 pontos) e do pivô Marc Gasol (22 pontos e 10 rebotes) para triunfar.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Los Angeles Clippers 98 x 110 Toronto Raptors Charlotte Hornets 94 x 102 Orlando Magic Washington Wizards 101 x 88 Boston Celtics Miami Heat 95 x 103 Memphis Grizzlies Chicago Bulls 107 x 100 New Orleans Pelicans Brooklyn Nets 85 x 110 Indiana Pacers Milwaukee Bucks 85 x 90 Atlanta Hawks Utah Jazz 88 x 71 Philadelphia 76ers Sacramento Kings 135 x 129 New York Knicks Golden State Warriors 110 x 97 Minnesota Timberwolves

