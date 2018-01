Liga: Boca e Universo/Ajax vencem O Boca Juniors ganhou do Unitri/Uberlândia por 80 a 73, nesta quinta-feira, na Argentina, no primeiro jogo da semifinal entre ambos pela Liga Sul-Americana de clubes de basquete masculino. Agora, o time argentino joga na próxima quarta-feira em Minas Gerais precisando de mais uma vitória. Caso o Uberlândia vença, a definição será no dia seguinte, no terceiro jogo. Já em Goiânia (GO), o Universo/Ajax venceu o Cocodrilos (Venezuela) por 103 a 96, na outra semifinal. Com isso, o time brasileiro vai com a vantagem no duelo para o próximo jogo, em Caracas, na semana que vem. Os venezuelanos jogam em casa também o terceiro jogo, caso consigam a vitória.