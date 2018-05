Liga de Basquete Feminino terá só seis times e começa em dezembro

Após um longo período de indefinição, a edição 2016/2017 da Liga de Basquete Feminino (LBF) foi, enfim, confirmada. Pela segunda temporada seguida, a competição terá apenas seis clubes, que jogarão 20 vezes na fase de classificação, novamente com a previsão de diversas rodadas duplas, com dois times se enfrentando em dias seguidos, para economizar.

Com relação à temporada passada, a única mudança é o fechamento do Maranhão Basquete, que já havia sido desmantelado com a criação do Sampaio Corrêa, também em São Luis. No seu lugar, entra o Blumenau, que já jogou a temporada 2011/2012.

Também há uma pequena mudança de nomenclatura no time de Recife. A equipe comandada por Roberto Dornelas, que já foi Sport e, depois, América-PE, agora adota o nome do seu patrocinador e chama-se Uninassau Basquete. Na prática, é a mesmo time.

Além desses dois times, também estão confirmados o Corinthians/Americana, o Sampaio Corrêa, o Santo André e o Presidente Venceslau. Assim, são três times paulistas, um maranhense, um pernambucano e um catarinense. Corinthians e Sampaio devem, novamente, brigar pelo título.

O torneio começa no próximo dia 15 de dezembro e classifica os quatro primeiros para as semifinais, disputadas sem séries melhor de três. A final, porém, vai acontecer em melhor de cinco partidas.

A competição promete ser de nível técnico ainda mais fraco do que nas temporadas anteriores. Adrianinha e Iziane, que sobravam na LBF, estão aposentadas. A pivô Nádia trocou o Sampaio Corrêa pelo IDK Gipuzkoa, da Espanha, enquanto Isabela Ramona foi para o Zamarat, do mesmo país. Clarissa foi para o Tango Bourges, da França. O Corinthians, porém, conseguiu manter Damiris, outro destaque da seleção.

Com o basquete brasileiro feminino em crise, o Campeonato Paulista deste ano teve só seis times, também, com o Santo André faturando o título. Em Santa Catarina, Blumenau perdeu para Chapecó.