Liga Feminina finalmente define data de início: 10 de dezembro

SÃO PAULO - O Nacional Feminino de Basquete, pela segunda vez organizado pela Liga de Basquete Feminino (LBF), finalmente tem data para início: dia 10 dezembro. O campeonato terá nove equipes, uma a mais que a sua primeira edição, e marcará o retorno da ala Iziane ao Brasil. A atleta, que defendeu o Atlanta Dream, vice-campeão da última WNBA, disputará o torneio com o recém-criado time do Maranhão.

Em relação à primeira edição, disputada no ano passado, entram as equipes de São José dos Campos e de Blumenau, no lugar dos times de Joinville e da Mangueira. Outras atletas com passagens importantes pela seleção feminina, como as pivôs Alessandra (que jogará na equipe do Vale do Paraíba) e Kelly (em Ourinhos), também disputarão o torneio.

A fórmula de disputa foi modificada. Na temporada 2010/2011, o campeonato da Liga teve uma final em jogo único - a decisão garantiu o título para Santo André. Agora, os playoffs serão realizados na série melhor-de-três partidas. "É uma tradição do basquete nacional e atrai um número grande de torcedores", disse Márcio Cattaruzzi, presidente da LBF.