Liga Universitária de Basquete dos EUA começa em porta-aviões

Enquanto proprietários de equipes e jogadores não chegam a um acordo e a temporada da NBA continua ameaçada, os Estados Unidos preparam-se para acompanhar as novas promessas do esporte. Em um lugar inusitado, começa nesta sexta-feira, a NCAA, a liga universitária de basquete norte-americana. Às 22h (horário de Brasília), as tradicionais equipes de Michigan State e North Carolina, de onde surgiram Magic Johnson e Michael Jordan, respectivamente, se enfrentam em uma quadra montada dentr do porta-aviões USS Carl Vinson, que pertence a Marinha dos EUA. O local do confronto é uma forma de homenagear o "dia dos veteranos", feriado dos Estados Unidos.