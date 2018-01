Limeira e Franca decidem vaga à final São Paulo, 12 (AE) - O equilíbrio deu o tom da fase semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. As séries tiveram de chegar ao quinto jogo para serem definidas. Nesta quinta-feira, sob o comando de dois ex-jogadores, Winner/Limeira e Franca/PetroCrystal/Ferracini decidem quem fica com a vaga na final, às 20 horas, no Ginásio Fortunato Lucato, em Limeira (ESPN Brasil). O técnico Marco Aurélio Pegolo, o Chuí, disse que Franca "aprendeu a lição e sabe que tem de trabalhar forte na defesa." Mas quer o grupo confiante: Franca já venceu o rival duas vezes, nesse Paulista, em Limeira. Luiz Zanon disse que Limeira trabalhou "com os pés no chão", evoluiu na temporada e agora pode ir à decisão.