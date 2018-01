Limeira empata a série com Franca Mesmo na casa do adversário, Limeira derrotou Franca por 79 a 77, nesta terça-feira, e igualou a série melhor-de-cinco jogos pela semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Agora, o confronto está 2 a 2 e a partida decisiva acontece na quinta, em Limeira. O primeiro finalista do Paulista Masculino será definido nesta quarta-feira, com a realização do quinto jogo entre COC e Paulistano, em Ribeirão Preto - a ESPN Brasil transmite ao vivo a partir das 20h30.