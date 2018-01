Limeira estréia em casa no Nacional A Winner/Limeira, vice-campeã paulista, estréia domingo no Nacional Masculino de Basquete contra a atual campeã Unitri/Uberlândia. As equipes jogam às 15h30, em Limeira (SP), com transmissão ao vivo do SporTV. Haverá mais cinco partidas. O Paulistano recebe o Londrina/TIM, em São Paulo, às 10h; Telemar e Joinville enfrentam-se às 11h. Uma hora mais tarde, São José dos Pinhais encara a Ulbra/Torres, no Paraná. Às 18h, dois clássicos do basquete, Uniara/Araraquara recebe Franca; e COC/Ribeirão Preto e Corinthians/Mogi, em Mogi das Cruzes (SP).