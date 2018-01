Limeira ganha e respira no Paulista O Limeira ganhou neste domingo de Franca por 77 a 67, em casa, no terceiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista de basquete masculino. Com isso, a série está 2 a 1 para Franca e o quarto confronto acontece na terça-feira. Se Franca vencer em casa, estará clasificado para a final.