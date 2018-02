Limeira quebra invencibilidade de Assis O Winner/Limeira conseguiu acabar nesta quinta-feira com a invencibilidade do Conti/Assis no Campeonato Paulista masculino de basquete, ao vencer o duelo entre ambos por 92 a 91, no tempo extra. A série invicta durava 12 jogos e o jogo foi disputado em Assis (SP). Os destaques do time de Limeira - que garantiu sua quinta vitória seguida - foram Fernando, com 24 pontos e sete rebotes, e Taylor, com 23 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Pelo Assis, Marcão, com 26 pontos e oito rebotes. No outro jogo da noite, o XV/Amhpla/Da Barra venceu por por 98 a 67 o São Bernardo/Associação, em Piracicaba (SP).