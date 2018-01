Limeira vence Guarujá na Nossa Liga de basquete masculino O Winner/Limeira venceu o AD Guarujá por 92 a 73 na noite desta segunda-feira e manteve-se na liderança do Grupo Branco da Nossa Liga de basquete masculino com 10 pontos. Já o time do litoral paulista segue na quarta colocação, com quatro pontos.