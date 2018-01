Limeira vence Hebraica em jogo isolado Num jogo decidido apenas nos segundos finais, o Winner/Limeira venceu por 84 a 82 o Hebraica de São Paulo, nesta quarta-feira à noite, atuando no Ginásio Fortunato Lucato, em Limeira (SP), na única partida realizada pelo Campeonato Paulista masculino de basquete. Fernando, do time limeirense, com 27 pontos, 10 rebotes e 3 assistências foi o cestinha.