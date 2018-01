Limeira vence o clássico paulista O Winner/Limeira venceu nesta terça-feira a Uniara/Araraquara por 86 a 81, em Limeira (SP), no único jogo da noite pelo Nacional masculino de basquete. Com esta vitória, o Limeira é 12.º colocado, com 34,6% de aproveitamento (nove vitórias e 17 derrotas), enquanto que a Uniara é sexta, com 56% de aproveitamento (14 vitórias e 11 derrotas).