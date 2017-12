Liminar é suspensa e Grego reassume a presidência da CBB Após dois dias afastado do cargo, Gerasime ?Grego? Bozikis reassumiu nesta sexta-feira a presidência da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) - conforme decisão do desembargador Ferdinaldo Nascimento, da 14.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu a decisão que o havia afastado provisoriamente do cargo. No último dia 30,por ordem da juíza Daniela Ferro Affonso Rodrigues Alves, da 25ª Vara Cível, Pedro Arantes, presidente da Federação do Rio, havia assumido o comando da entidade. A saída de Grego do comando da CBB foi motivada por uma ação civil pública apresentada pelas Federações de Basquete do Rio, Espírito Santo e Paraná. A ação pedia o afastamento de todos os diretores para que uma ?auditoria imparcial na contabilidade e nos atos de administração da entidade? apurasse se havia problemas.