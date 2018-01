Lituânia elimina Itália e avança no Mundial de basquete A Lituânia venceu a Itália por 71 a 68, pelas oitavas-de-final do Campeonato Mundial de basquete masculino, disputado no Japão. Na próxima terça-feira, pelas quartas-de-final, a seleção lituana, responsável pela eliminação do Brasil, vai enfrentar o vencedor do jogo entre Espanha e Sérvia e Montenegro. A Itália é a atual vice-campeã olímpica. Cinco minutos sem acertar uma só cesta no último quarto foram fatais para a Itália e deram a vitória à Lituânia, que, no entanto, sofreu até Darjus Lavrinovic estabelecer o placar final, a 2,8 segundos do fim. O jogo foi marcado pelo equilíbrio durante os 40 minutos. A Lituânia desperdiçou quatro lances livres seguidos nos segundos finais, quando o placar era de 69 a 68. Mas a Itália errou sete lances livres, três deles com Gianluca Basile, a pouco mais de um segundo do fim. Todos bateram no aro. Os italianos haviam começado melhor, com uma boa atuação de Rocca. No entanto, a Lituânia acertou a marcação sobre o ala-pivô e pouco a pouco assumiu o controle, fechando o primeiro tempo com 36 a 35. A Itália descobriu outra opção de ataque, o armador Fabio di Bella. Ele e Rocca marcavam a maioria dos pontos italianos. A Lituânia, com outro modelo de basquete, oferecia mais alternativas. A velocidade das transições e a confiança em si mesma foram decisivas para a equipe no fim.