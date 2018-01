Lituânia não aparece e perde por WO para a Austrália A seleção da Lituânia não chegou a tempo a São Paulo e ao Ginásio do Ibirapuera e assim perdeu por WO a partida desta terça-feira, contra a Austrália, pelo Mundial feminino de basquete. Com isso, o time australiano fica com 2 pontos ganhos e apenas 2 pontos em cesta marcados na classificação do Grupo B. O correto seria derrota por 20 a 0, mas o motivo para isso é que a organização do Mundial resolveu levar em consideração as dificuldades do time europeu para chegar ao Brasil. A equipe se preparou na Martinica, teve problemas de vôo e precisou fazer uma escala na Guiana Francesa, que sofre de uma epidemia de febre amarela. Depois de um acordo com as autoridades brasileiras, o time foi liberado e conseguiu embarcar para o Brasil. Sua chegada era prevista para esta terça-feira à noite. A Lituânia, portanto, tem estréia prevista contra o Canadá, às 17h30, desta quarta-feira, no Ibirapuera.