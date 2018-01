Lituânia, Sérvia, França e Espanha disputam duas vagas no basquete do Rio-2016

Como o Velho Continente tem duas vagas garantidas para a Olimpíada, as seleções que vencerem as semifinais estarão classificadas, independentemente do resultado da decisão. As perdedoras ainda terão a chance de buscar a classificação no Pré-Olímpico Mundial.

Por isso, a classificação para as semifinais foi um grande passo para essas equipes. Nesta quarta-feira, quem primeiro avançou foi a Sérvia, uma das sensações da competição. Depois de dois quartos disputados, a equipe disparou no segundo tempo e passou pela República Checa por 89 a 75.

Zoran Erceg foi um dos nomes da vitória, terminando com 20 pontos, assim como Teodosic, que terminou com 14. Do lado checo, destaque para os 23 pontos e 10 rebotes do pivô Jan Vesely. Tomas Satoransky tentou impedir a disparada sérvia e marcou 14 de seus 20 pontos no terceiro período, mas não foi suficiente.

O outro jogo do dia foi bem mais equilibrado. A Lituânia precisou ir à prorrogação para derrotar a Itália por 95 a 85. Agora, os lituanos terão pela frente justamente a Sérvia, na sexta-feira, pela semifinal. Quem vencer, garante-se nos Jogos Olímpicos.

O principal responsável pela vitória lituana foi o pivô do Toronto Raptors Jonas Valanciunas, autor de 26 pontos e 15 rebotes. Do lado italiano, Danilo Galinari terminou com 17 pontos e foi o responsável por forçar a prorrogação, mas aí o gás da equipe acabou.

Na outra semifinal, estão Espanha e França, que duelam nesta quinta. Na terça-feira, os espanhóis também arrancaram no segundo tempo, levaram um susto no fim, mas bateram a Grécia por 73 a 71. Já os franceses não tiveram maiores problemas para passar pela surpreendente Letônia por 84 a 70.

Ainda com esperança de ir ao Rio-2016, a Grécia duela com a Letônia e a República Checa pega a Itália. Quem vencer, vai ao Pré-Olímpico Mundial. Os perdedores se enfrentarão numa última tentativa e quem triunfar nesta partida também estará no Pré-Olímpico Mundial.