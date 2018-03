Londrina derrota Ajax no basquete O Londrina/Aguativa ganhou em casa do Universo/Ajax por 83 a 75, nesta quinta-feira, na abertura das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Com a vitória, a equipe paranaense abriu 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos. Nesta sexta-feira, jogam Uniara/Araraquara x COC/Ribeirão Preto e Flamengo/Petrobras x Universo/Minas. A primeira rodada dos playoffs será completada no domingo, com Vasco x Unit/Uberlândia.