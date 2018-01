Londrina e Ajax vencem no Nacional O Universo/Ajax venceu por 78 a 71 o Ulbra/Torres na noite desta segunda-feira, pelo Campeonato Nacional de basquete masculino, e assumiu a liderança isolada da competição até o momento. Está com dois jogos e 100% de aproveitamento. Fábio, com 18 pontos, do Ajxa, foi o cestinha. No outro jogo da noite, o Londrina/Tim estreou ganhando por 75 a 69 do Uniara/Araraquara, que também fez seu primeiro jogo. O cestinha foi Gustavo, do Londrina, com 18 pontos. A rodada continua nesta terça-feira.