Londrina ganha a primeira partida do NBB em 2010

No primeiro jogo do Novo Basquete Brasil (NBB) em 2010, o ADL/Sercomtel/Londrina (PR) derrotou o Palmeiras/Lupo/Araraquara (SP) pela oitava rodada da competição. Nesta sexta-feira, a equipe paranaense lutou bastante para vencer por 82 a 78 (40 a 36 no primeiro tempo), em Londrina.

O destaque da partida foi o ala do time paranaense Guilherme Filipin, cestinha com 23 pontos. Pelo lado do Palmeiras, o ala/armador Luisinho liderou a pontuação com 17.

Com o resultado positivo, o Londrina chegou a 37,5% de aproveitamento no NBB, com uma campanha de três vitórias e cinco derrotas. Já o time paulista está com 28,5%, com duas vitórias e cinco derrotas.

"A gente esperava o equilíbrio na partida, principalmente pela qualidade do time de Araraquara", disse o ala Rodrigo Ratinho, do Londrina. Já Guilherme Filipin, segundo cestinha do NBB, não achou que foi bem. "Errei muito hoje (sexta), mas me empenhei na defesa e tentei me superar. O importante é que vencemos", afirmou.