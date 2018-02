Londrina ganha a segunda no Nacional de basquete No único jogo do Nacional masculino de basquete marcado para esta terça-feira, o Inesul/Londrina bateu o Grajaú por 64 a 62, no Rio de Janeiro. Com 23 pontos de Reis, cestinha do jogo, o time paranaense chegou à segunda vitória em oito jogos no torneio. O Grajaú segue sem saber o que é ganhar. O Paulistano (SP) lidera a competição com 100% de aproveitamento em sete jogos, sete vitórias. Em segundo, vem Universo (DF) e o Franca (SP), com seis vitórias em seis partidas.