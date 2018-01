Londrina supreende vice-líder Ribeirão Na noite desta sexta-feira, pela 11.ª semana do Nacional masculino de basquete, a grande surpresa foi a vitória do Londrina/TIM sobre o vice-líder COC/Ribeirão Preto por 102 a 96, na cidade do interior paulista. O resultado deixou o técnico do Londrina, Ênio Vecchi, bastante satisfeito. ?É a vitória da superação de um grupo formado por jogadores jovens que buscam conquistar o seu espaço no cenário nacional?, disse. Com a sua sexta vitória na competição (acumula ainda 16 derrotas), o Londrina é o 14.º colocado, com 27,3% de aproveitamento. O COC/Ribeirão tem 83,3%. Os outros resultados da noite: São José dos Pinhais/Keltek 103 x 97 Winner/Limeira, em São José dos Pinhais (PR); Pitágoras/Minas 79 x 70 Ulbra/Torres, em Belo Horizonte (MG); Universo/BRB 92 x 80 Corinthians/UMC, em Brasília (DF); e Franca Basquete (SP) 90 x 100 Joinville/FME (SC), em Franca (SP).