Londrina vence Iguaçu e conquista 1ª vitória no Nacional O Londrina conseguiu neste domingo a sua primeira vitória no Nacional Masculino de Basquete. Mesmo jogando no Rio de Janeiro, o time paranaense derrotou o Iguaçu por 70 a 65 (37 a 31 no primeiro tempo). O jogo marcou a abertura da 9ª semana da competição, que terá mais um jogo nesta segunda - Minas Tênis x Uberlândia, em Belo Horizonte. Para conquistar seu primeiro triunfo no Nacional, o Londrina contou com pontaria de Fernando, cestinha da partida com 17 pontos. Ricardinho foi o melhor do Iguaçu ao marcar 16 pontos. Com oito pontos - 1 vitória e seis derrotas -, a equipe paranaense está em oitavo lugar na classificação. Os cariocas, na 13.ª colocação, perderam os quatro jogos que fizeram até agora. A liderança está com o Paulistano, que venceu os sete jogos realizados. Na cola do time paulista estão Universo e Franca, ambos com seis vitórias em seis partidas cada.