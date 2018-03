Londrina x Ajax abre quartas no Basquete As quartas-de-final (melhor-de-cinco jogos) do Nacional Masculino de Basquete começam nesta quinta-feira, com Londrina/Aguativa x Universo/Ajax, às 20 horas, no Ginásio Moringão, em Londrina. Dos oito finalistas, apenas o Vasco já conquistou o título do Nacional (2000/2001).