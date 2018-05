Los Angeles Clippers bate recorde de vitórias da franquia na NBA

LOS ANGELES - O Los Angeles Clippers fez história na rodada de terça-feira da NBA. Já classificada para os playoffs, a equipe quebrou o recorde de vitórias da franquia em uma temporada regular ao superar o Denver Nuggets por 117 a 105, em casa, alcançando o seu 57º triunfo neste campeonato, um a mais do que na temporada passada.

Blake Griffin foi o cestinha da partida com 24 pontos, enquanto Chris Paul anotou 21 e deu dez assistências para o Clippers. Já DeAndre Jordan obteve 16 rebotes e marcou 13 pontos. Kenneth Faried foi o destaque do Nuggets com 21 pontos e Timofey Mozgov somou 18 pontos e 11 rebotes pelo time de Denver, 11º colocado da Conferência do Oeste e fora dos playoffs da NBA.

Com esse triunfo, o Clippers segue na luta pelo segundo lugar do Oeste com o Oklahoma City Thunder. Com 57 vitórias, um a menos do que o Thunder, o time de Los Angeles precisa superar o Portland Trail Blazers, fora de casa, e torcer parra a equipe de Oklahoma perder como mandante para o Detroit Pistons nesta quarta-feira. Neste jogo, porém, o Clippers não contará com Griffin que cumprirá um jogo de suspensão após ser penalizado com a sua 16ª falta técnica nesta temporada.

No duelo entre as duas equipes de Nova York da NBA, o New York Knicks se deu melhor e superou o Brooklyn Nets por 109 a 98, fora de casa, mesmo sem contar com o lesionado Carmelo Anthony, na noite de terça-feira. Tim Hardaway Jr. anotou 16 pontos pelo Knicks, que venceu a terceira partida seguida e é o nono colocado do Leste. Marcus Thornton, do Nets, foi o cestinha do jogo com 24 pontos.

A derrota para o Knicks, já eliminado, impediu que o Nets garantisse antecipadamente o quinto lugar da Conferência Leste da NBA, ainda em disputa com o Washington Wizards.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Charlotte Bobcats x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Houston Rockets x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Toronto Raptors

Utah Jazz x Washington Wizards