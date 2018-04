Los Angeles Lakers bate New Orleans Hornets e fatura terceira vitória seguida

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers conquistou a terceira vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA ao derrotar o New Orleans Hornets, em casa, por 111 a 106, na rodada de terça-feira. Dwight Howard foi o principal anotador da equipe na partida, com 24 pontos, enquanto Kobe Bryant, em mais uma atuação em que priorizou os passes, deu 11 assistências, marcou 14 pontos e obteve oito rebotes no Staples Center.

Earl Clark somou 20 pontos e 12 rebotes para o Lakers, que viu uma vantagem de 18 pontos, quando restavam cinco minutos e meio para o encerramento do jogo, ser reduzida para apenas um (102 a 101) quando faltavam dois minutos. Porém, Clark e Steve Nash fizeram cestas decisivas, que asseguraram o nono triunfo seguido da equipe sobre o New Orleans. Eric Gordon foi o cestinha do jogo com 25 pontos, sendo 18 deles no primeiro tempo, e Greivis Vásquez somou 15 pontos e 15 assistências para o Hornets.

Apesar da boa fase, o Lakers ainda está fora da zona de classificação para o playoffs da NBA, pois ocupa o 10º lugar na Conferência Oeste da NBA, com 20 triunfos em 45 partidas. Já o Hornets está na lanterna, com apenas 15 vitórias em 45 partidas.

Com uma cesta de LaMarcus Aldridge a 0s2 do final do jogo, o Portland Trail Blazers venceu o Dallas Mavericks por 106 a 104, em casa, na noite de terça, mesmo após estar perdendo por uma diferença de 21 pontos durante o terceiro quarto. Além de definir a vitória da sua equipe, Aldridge foi o cestinha do jogo com 29 pontos e ainda obteve 13 rebotes.

J. J. Hickson também se destacou pelo Blazers, com 26 pontos, sua maior marca nesta temporada, e 15 rebotes. Dirk Nowitzki anotou 26 pontos e fez uma cesta de três a 11 segundos do fim, que colocou o Mavericks à frente por 104 a 101, mas não evitou a derrota, garantida por Aldridge, que antes da cesta nos instantes finais, já havia feito uma de três, a 4s9 do encerramento da partida, pata empatar o duelo em 104 a 104.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 95 x 108 Golden State Warriors

Detroit Pistons 90 x 117 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 106 x 104 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 111 x 106 New Orleans Hornets

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Sacramento Kings

New York Knicks x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Charlotte Bobcats

Denver Nuggets x Houston Rockets

Utah Jazz x New Orleans Hornets

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers